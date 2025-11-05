Direktoryo ng mga Kumpanya
Tienda Pago Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Mexico sa Tienda Pago ay mula MX$653K hanggang MX$914K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tienda Pago. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

MX$707K - MX$822K
Mexico
Karaniwang Range
Posibleng Range
MX$653KMX$707KMX$822KMX$914K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Tienda Pago?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Tienda Pago in Mexico ay may taunang kabuuang bayad na MXMX$17,551,607. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tienda Pago para sa Inhinyero ng Software role in Mexico ay MXMX$12,536,851.

