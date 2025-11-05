Tidio Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Manager ng Inhinyeryang Software kabuuang kompensasyon in Poland sa Tidio ay mula PLN 276K hanggang PLN 401K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tidio. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 313K - PLN 364K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 276KPLN 313KPLN 364KPLN 401K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Ano ang mga antas ng karera sa Tidio?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Tidio in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 400,661. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tidio para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in Poland ay PLN 276,086.

