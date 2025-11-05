Direktoryo ng mga Kumpanya
Tide
Tide Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang average na Manager ng Inhinyeryang Software kabuuang kompensasyon in India sa Tide ay mula ₹4.44M hanggang ₹6.47M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tide. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹5.1M - ₹5.82M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹4.44M₹5.1M₹5.82M₹6.47M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tide, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Tide in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹6,473,921. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tide para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in India ay ₹4,443,963.

Iba pang Resources