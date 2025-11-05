Direktoryo ng mga Kumpanya
Tide
Tide Rekruter Sahod

Ang average na Rekruter kabuuang kompensasyon in Romania sa Tide ay mula RON 151K hanggang RON 211K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tide. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

RON 163K - RON 190K
Romania
Karaniwang Range
Posibleng Range
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tide, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa Tide in Romania ay may taunang kabuuang bayad na RON 211,271. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tide para sa Rekruter role in Romania ay RON 150,908.

Iba pang Resources