TIBCO Software
TIBCO Software Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod

Ang average na Teknologist ng Impormasyon (IT) kabuuang kompensasyon sa TIBCO Software ay mula MX$443K hanggang MX$607K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng TIBCO Software. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

MX$480K - MX$570K
Mexico
Karaniwang Range
Posibleng Range
MX$443KMX$480KMX$570KMX$607K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Don't get lowballed

Ano ang mga antas ng karera sa TIBCO Software?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) sa TIBCO Software ay may taunang kabuuang bayad na MXMX$11,599,732. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa TIBCO Software para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) role ay MXMX$8,472,849.

