ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Inhinyero ng Mekanikal Sahod

Ang average na Inhinyero ng Mekanikal kabuuang kompensasyon in Hungary sa ThyssenKrupp ay mula HUF 10.74M hanggang HUF 15.27M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ThyssenKrupp. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

HUF 12.16M - HUF 13.85M
Hungary
Karaniwang Range
Posibleng Range
HUF 10.74MHUF 12.16MHUF 13.85MHUF 15.27M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa ThyssenKrupp?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Mekanikal sa ThyssenKrupp in Hungary ay may taunang kabuuang bayad na HUF 15,269,776. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ThyssenKrupp para sa Inhinyero ng Mekanikal role in Hungary ay HUF 10,740,605.

