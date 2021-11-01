Direktoryo ng mga Kumpanya
Thrasio
Thrasio Mga Sweldo

Ang sahod ng Thrasio ay mula $51,640 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst sa mababang hanay hanggang $201,000 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Thrasio. Huling na-update: 10/15/2025

Inhinyero ng Software
Median $60K
Siyentipiko ng Data
Median $180K
Manager ng Produkto
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Business Operations
$114K
Business Analyst
$124K
Business Development
$130K
Data Analyst
$51.6K
Investment Banker
$141K
Marketing
$194K
Project Manager
$122K
Manager ng Software Engineering
$201K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Thrasio ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $201,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Thrasio ay $130,345.

Iba pang Resources