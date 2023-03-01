ThousandEyes Mga Sweldo

Ang sahod ng ThousandEyes ay mula $38,997 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Tagumpay ng Customer sa mababang hanay hanggang $673,891 para sa isang Benta sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ThousandEyes. Huling na-update: 11/16/2025
33%
TAON 1
33%
TAON 2
34%
TAON 3
Sa ThousandEyes, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (11.00% bawat panahon)
34% nag-vest sa 3rd-TAON (11.33% bawat panahon)
