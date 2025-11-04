Direktoryo ng mga Kumpanya
ThoughtWorks
ThoughtWorks Pag-unlad ng Negosyo Sahod

Ang average na Pag-unlad ng Negosyo kabuuang kompensasyon in Canada sa ThoughtWorks ay mula CA$116K hanggang CA$164K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ThoughtWorks. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$131K - CA$156K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$116KCA$131KCA$156KCA$164K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa ThoughtWorks?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pag-unlad ng Negosyo sa ThoughtWorks in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$164,148. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ThoughtWorks para sa Pag-unlad ng Negosyo role in Canada ay CA$115,617.

