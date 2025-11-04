Thought Machine Manager ng Programang Teknikal Sahod

Ang Manager ng Programang Teknikal kompensasyon in United Kingdom sa Thought Machine ay mula £77.8K bawat year para sa IC2 hanggang £140K bawat year para sa IC3. Ang median na yearng kompensasyon in United Kingdom package ay umabot sa £122K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Thought Machine. Huling na-update: 11/4/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Thought Machine, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)