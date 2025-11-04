Direktoryo ng mga Kumpanya
Thought Machine
Thought Machine Rekruter Sahod

Ang average na Rekruter kabuuang kompensasyon in United Kingdom sa Thought Machine ay mula £56.6K hanggang £77.2K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Thought Machine. Huling na-update: 11/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

£60.6K - £73.2K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
£56.6K£60.6K£73.2K£77.2K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Thought Machine, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa Thought Machine in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £77,194. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Thought Machine para sa Rekruter role in United Kingdom ay £56,565.

Iba pang Resources