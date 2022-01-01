Direktoryo ng mga Kumpanya
Thought Machine
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Thought Machine Mga Sweldo

Ang sahod ng Thought Machine ay mula $77,555 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $237,936 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Thought Machine. Huling na-update: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Manager ng Inhinyeryang Software
Median $238K
Manager ng Programang Teknikal
Median $161K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manager ng Produkto
Median $110K
Tagumpay ng Customer
$182K
Rekruter
$88K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Thought Machine, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Thought Machine ay Manager ng Inhinyeryang Software na may taunang kabuuang bayad na $237,936. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Thought Machine ay $145,990.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Thought Machine

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources