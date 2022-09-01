Direktoryo ng mga Kumpanya
The Container Store
The Container Store Mga Sweldo

Ang sahod ng The Container Store ay mula $50,250 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $108,780 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng The Container Store. Huling na-update: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Customer Service
$50.3K
Financial Analyst
$71.7K
Manager ng Produkto
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Inhinyero ng Software
$109K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa The Container Store ay Inhinyero ng Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $108,780. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa The Container Store ay $81,597.

Iba pang Resources