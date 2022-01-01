Direktoryo ng mga Kumpanya
The Clorox Company
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

The Clorox Company Mga Sweldo

Ang sahod ng The Clorox Company ay mula $32,263 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing sa mababang hanay hanggang $236,640 para sa isang Human Resources sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng The Clorox Company. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Median $121K
Accountant
$109K
Business Development
$161K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Customer Service
$117K
Data Science Manager
$172K
Financial Analyst
$75.5K
Human Resources
$237K
Information Technologist (IT)
$131K
Marketing
$32.3K
Sales
Median $165K
Solution Architect
Median $190K
Venture Capitalist
$130K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa The Clorox Company, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa The Clorox Company ay Human Resources at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $236,640. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa The Clorox Company ay $130,493.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa The Clorox Company

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Newell Brands
  • Overstock
  • Berkshire Hathaway
  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources