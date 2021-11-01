Direktoryo ng mga Kumpanya
The Boring Company
The Boring Company Mga Sweldo

Ang sahod ng The Boring Company ay mula $89,550 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $230,000 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng The Boring Company. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $230K

Pul-Stak Software Inhinyero

Mechanical Engineer
Median $90K
Siyentipiko ng Data
$149K

Hardware Engineer
$143K
Disenyor ng Produkto
$89.6K
Project Manager
$154K
Recruiter
$119K
