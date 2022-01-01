Direktoryo ng mga Kumpanya
Thales
Thales Mga Sweldo

Ang sahod ng Thales ay mula $20,100 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) sa mababang hanay hanggang $258,720 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Thales. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
LR6 $44.3K
LR7 $50.3K
LR8 $68.5K

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

DevOps Inhinyero

Solution Architect
Median $84.1K
Cybersecurity Analyst
Median $73K

Siyentipiko ng Data
Median $40.2K
Sales
Median $161K
Administrative Assistant
$48.8K
Aerospace Engineer
$76K
Chemical Engineer
$20.5K

Research Engineer

Electrical Engineer
$66.9K
Hardware Engineer
$23.5K
Information Technologist (IT)
$20.1K
Legal
$81.5K
Mechanical Engineer
$86.5K
Optical Engineer
$41.9K
Disenyor ng Produkto
$175K
Manager ng Produkto
$259K
Project Manager
$90.8K
Manager ng Software Engineering
$177K
Technical Program Manager
$102K
Technical Writer
$44K
UX Researcher
$70.7K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Thales ay Manager ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $258,720. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Thales ay $70,735.

Iba pang Resources