    • Tungkol sa

    Texeï is a consulting firm that specializes in Salesforce and Heroku applications. They provide consulting, implementation, and training services, emphasizing agile methodologies.

    https://texei.com
    Website
    2016
    Taong Naitatag
    90
    Bilang ng mga Empleyado
    $10M-$50M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

