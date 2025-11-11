Tesla Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero Sahod sa United States

Ang Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in United States sa Tesla ay mula $127K bawat year para sa P1 hanggang $242K bawat year para sa P4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $200K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tesla. Huling na-update: 11/11/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
P1
$127K
$116K
$10.5K
$286
P2
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
$206K
$159K
$47.4K
$0
P4
$242K
$177K
$65K
$0
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Tesla, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
