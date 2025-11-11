Direktoryo ng mga Kumpanya
Tesla
  • Sahod
  • Disenyer ng Produkto

  • Yusabilidad na Disenyer

Tesla Yusabilidad na Disenyer Sahod

Ang median na Yusabilidad na Disenyer kompensasyon in United States package sa Tesla ay umabot sa $200K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tesla. Huling na-update: 11/11/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Tesla
Product Designer
Los Angeles, CA
Kabuuan bawat taon
$200K
Antas
P2
Pangunahing Sahod
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
6 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
6 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Tesla?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Tesla, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Yusabilidad na Disenyer sa Tesla in United States ay may taunang kabuuang bayad na $435,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tesla para sa Yusabilidad na Disenyer role in United States ay $100,000.

