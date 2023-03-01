Direktoryo ng mga Kumpanya
Telia Mga Sweldo

Ang sahod ng Telia ay mula $38,667 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $115,247 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Telia. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $76.3K
Manager ng Produkto
Median $71.7K
Customer Service
$38.7K

Siyentipiko ng Data
$75.7K
Financial Analyst
$67.1K
Information Technologist (IT)
$102K
Marketing
$47.4K
Sales
$75.4K
Manager ng Software Engineering
$115K
Solution Architect
$75.3K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Den højest betalte rolle rapporteret hos Telia er Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $115,247. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Telia er $75,342.

