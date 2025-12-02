Direktoryo ng mga Kumpanya
Teladoc Health
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Arkitekto ng Solusyon

  • Lahat ng Arkitekto ng Solusyon na Sahod

Teladoc Health Arkitekto ng Solusyon Sahod

Ang median na Arkitekto ng Solusyon kompensasyon in United States package sa Teladoc Health ay umabot sa $305K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Teladoc Health. Huling na-update: 12/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Teladoc Health
Director
Mountain View, CA
Kabuuan bawat taon
$305K
Antas
-
Pangunahing Sahod
$195K
Stock (/yr)
$75K
Bonus
$35K
Mga taon sa kumpanya
5 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
15 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Teladoc Health?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Iskedyul ng Vesting

33%

TAON 1

33%

TAON 2

33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Teladoc Health, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Arkitekto ng Solusyon mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa Teladoc Health in United States ay may taunang kabuuang bayad na $320,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Teladoc Health para sa Arkitekto ng Solusyon role in United States ay $291,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Teladoc Health

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.