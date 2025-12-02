Teladoc Health Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in United States sa Teladoc Health ay mula $178K bawat year para sa Product Manager II hanggang $253K bawat year para sa Staff Product Manager. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $186K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Teladoc Health. Huling na-update: 12/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$178K
$153K
$9.3K
$16K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$190K
$155K
$17.6K
$18.1K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa Teladoc Health, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)
