Teladoc Health Siyentipiko ng Data Sahod

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States sa Teladoc Health ay mula $138K bawat year para sa Data Scientist II hanggang $264K bawat year para sa Senior Data Scientist. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $161K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Teladoc Health. Huling na-update: 12/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
33%
TAON 1
33%
TAON 2
33%
TAON 3
Sa Teladoc Health, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)
