Direktoryo ng mga Kumpanya
Teladoc Health
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Teladoc Health Mga Sweldo

Ang sahod ng Teladoc Health ay mula $49,670 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $305,000 para sa isang Solution Architect sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Teladoc Health. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Health Informatics

Manager ng Produkto
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Disenyor ng Produkto
Median $163K

UX Disayner

Manager ng Software Engineering
Median $270K
Solution Architect
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Customer Service
$49.7K
Customer Success
$109K
Recruiter
$199K
Sales
$294K
Technical Program Manager
$204K
UX Researcher
$206K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

33%

TAON 1

33%

TAON 2

33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Teladoc Health, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Teladoc Health ay Solution Architect na may taunang kabuuang bayad na $305,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Teladoc Health ay $178,333.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Teladoc Health

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources