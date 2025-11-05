Direktoryo ng mga Kumpanya
Tekion
  Sahod
  Manager ng Inhinyeryang Software

  Lahat ng Manager ng Inhinyeryang Software na Sahod

  Greater Bengaluru

Tekion Manager ng Inhinyeryang Software Sahod sa Greater Bengaluru

Ang Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in Greater Bengaluru sa Tekion ay mula ₹5.29M bawat year para sa L1 hanggang ₹5.93M bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Bengaluru package ay umabot sa ₹6.92M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tekion. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
Tingnan 1 Mga Karagdagang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
+₹5.01M
+₹7.69M
+₹1.73M
+₹3.02M
+₹1.9M
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Tekion, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Tekion in Greater Bengaluru ay may taunang kabuuang bayad na ₹8,387,820. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tekion para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in Greater Bengaluru ay ₹6,375,770.

Iba pang Resources