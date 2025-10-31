Direktoryo ng mga Kumpanya
Tejas Networks
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Hardware

  • Lahat ng Inhinyero ng Hardware na Sahod

Tejas Networks Inhinyero ng Hardware Sahod

Ang median na Inhinyero ng Hardware kompensasyon in India package sa Tejas Networks ay umabot sa ₹1.11M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tejas Networks. Huling na-update: 10/31/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Kabuuan bawat taon
₹1.11M
Antas
-
Pangunahing Sahod
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
1 Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Tejas Networks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Hardware mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Hardware sa Tejas Networks in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹1,140,725. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tejas Networks para sa Inhinyero ng Hardware role in India ay ₹1,110,316.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Tejas Networks

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Lyft
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Intuit
  • PayPal
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources