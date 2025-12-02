Direktoryo ng mga Kumpanya
Techstars
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Venture Capitalist

  • Lahat ng Venture Capitalist na Sahod

Techstars Venture Capitalist Sahod

Ang median na Venture Capitalist kompensasyon in United States package sa Techstars ay umabot sa $225K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Techstars. Huling na-update: 12/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Techstars
Managing Director
hidden
Kabuuan bawat taon
$225K
Antas
-
Pangunahing Sahod
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$45K
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
25 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Techstars?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mag-ambag

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Venture Capitalist sa Techstars in United States ay may taunang kabuuang bayad na $305,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Techstars para sa Venture Capitalist role in United States ay $192,500.

Iba pang Resources

