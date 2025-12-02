Direktoryo ng mga Kumpanya
Technology Innovation Institute
Technology Innovation Institute Inhinyero ng Mekanikal Sahod

Ang average na Inhinyero ng Mekanikal kabuuang kompensasyon in United Arab Emirates sa Technology Innovation Institute ay mula AED 206K hanggang AED 288K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Technology Innovation Institute. Huling na-update: 12/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$60.8K - $73.6K
United Arab Emirates
Karaniwang Range
Posibleng Range
$56K$60.8K$73.6K$78.3K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Technology Innovation Institute?

Kasamang mga Titulo

Mekatroniks na Inhinyero

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Mekanikal sa Technology Innovation Institute in United Arab Emirates ay may taunang kabuuang bayad na AED 287,677. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Technology Innovation Institute para sa Inhinyero ng Mekanikal role in United Arab Emirates ay AED 205,838.

Iba pang Resources

