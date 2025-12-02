Direktoryo ng mga Kumpanya
Tech Mahindra
Tech Mahindra Venture Capitalist Sahod

Ang Venture Capitalist kompensasyon in India sa Tech Mahindra ay umabot sa ₹367K bawat year para sa U1. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tech Mahindra. Huling na-update: 12/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$4.1K - $4.9K
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ano ang mga antas ng karera sa Tech Mahindra?

Kasamang mga Titulo

Kasamahan

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Venture Capitalist sa Tech Mahindra in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹451,864. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tech Mahindra para sa Venture Capitalist role in India ay ₹318,270.

Iba pang Resources

