Tech Mahindra Venture Capitalist Sahod

Ang Venture Capitalist kompensasyon in India sa Tech Mahindra ay umabot sa ₹367K bawat year para sa U1. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tech Mahindra. Huling na-update: 12/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon $4.1K - $4.9K India Karaniwang Range Posibleng Range $3.6K $4.1K $4.9K $5.2K Karaniwang Range Posibleng Range

Pangalan ng Antas Kabuuan Base Stock (/yr) Bonus U1 $4.2K $4.2K $0 $0 U2 $ -- $ -- $ -- $ -- U3 $ -- $ -- $ -- $ -- U4 $ -- $ -- $ -- $ --

Ano ang vesting schedule sa Tech Mahindra ?

