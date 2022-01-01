Direktoryo ng mga Kumpanya
TDK
TDK Mga Sweldo

Ang sahod ng TDK ay mula $15,672 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $256,275 para sa isang Materials Engineer sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng TDK. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Hardware Engineer
Median $156K

ASIC Engineer

Inhinyero ng Software
Median $166K

Masin Lerning Inhinyero

Mechanical Engineer
Median $170K

Siyentipiko ng Data
$15.7K
Information Technologist (IT)
$122K
Materials Engineer
$256K
Disenyor ng Produkto
$88.5K
Manager ng Produkto
$106K
Project Manager
$56.4K
Technical Program Manager
$218K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa TDK ay Materials Engineer at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $256,275. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa TDK ay $138,853.

Iba pang Resources