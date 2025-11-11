Tata Group Bakend na Sopwer na Inhinyero Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Tata Group
Ang median na Bakend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in India package sa Tata Group ay umabot sa ₹2.65M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tata Group. Huling na-update: 11/11/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Tata Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kabuuan bawat taon
₹2.65M
Antas
L3
Pangunahing Sahod
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Tata Group?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tata Group, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Bakend na Sopwer na Inhinyero sa Tata Group in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹3,867,089. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tata Group para sa Bakend na Sopwer na Inhinyero role in India ay ₹2,086,512.

Iba pang Resources