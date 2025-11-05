Tata Group Inhinyero ng Kemikal Sahod sa Greater Amsterdam Area

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Inhinyero ng Kemikal kabuuang kompensasyon in Greater Amsterdam Area sa Tata Group ay mula €61.3K hanggang €87.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tata Group. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Karaniwang Range
Posibleng Range
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Don't get lowballed

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tata Group, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Kemikal sa Tata Group in Greater Amsterdam Area ay may taunang kabuuang bayad na €87,511. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tata Group para sa Inhinyero ng Kemikal role in Greater Amsterdam Area ay €61,333.

