Tata Consultancy Services Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Sydney

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Sydney sa Tata Consultancy Services ay umabot sa A$88.2K bawat year para sa C2. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Sydney package ay umabot sa A$120K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tata Consultancy Services. Huling na-update: 11/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
C1Y
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C1
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C2
A$88.2K
A$88.2K
A$0
A$0
C3A
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Tata Consultancy Services, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
