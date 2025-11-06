Direktoryo ng mga Kumpanya
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Analista ng Cybersecurity Sahod sa Chennai Metropolitan Area

Ang median na Analista ng Cybersecurity kompensasyon in Chennai Metropolitan Area package sa Tata Consultancy Services ay umabot sa ₹1.21M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tata Consultancy Services. Huling na-update: 11/6/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Tata Consultancy Services
Cybersecurity Analyst
Chennai, TN, India
Kabuuan bawat taon
₹1.21M
Antas
C2
Pangunahing Sahod
₹1.21M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
2-4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2-4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Tata Consultancy Services?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tata Consultancy Services, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Cybersecurity sa Tata Consultancy Services in Chennai Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na ₹3,003,816. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tata Consultancy Services para sa Analista ng Cybersecurity role in Chennai Metropolitan Area ay ₹1,209,972.

Iba pang Resources