Tata Consultancy Services Manager ng Disenyo ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Disenyo ng Produkto kabuuang kompensasyon in India sa Tata Consultancy Services ay mula ₹13.14M hanggang ₹18.65M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tata Consultancy Services. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹14.92M - ₹17.68M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹13.14M₹14.92M₹17.68M₹18.65M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tata Consultancy Services, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Disenyo ng Produkto sa Tata Consultancy Services in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹18,652,792. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tata Consultancy Services para sa Manager ng Disenyo ng Produkto role in India ay ₹13,138,053.

