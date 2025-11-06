Tata Consultancy Services Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod sa Greater Toronto Area

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang Teknologist ng Impormasyon (IT) kompensasyon in Greater Toronto Area sa Tata Consultancy Services ay umabot sa CA$114K bawat year para sa C3A. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$99.6K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tata Consultancy Services. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$114K
CA$112K
CA$0
CA$2K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tata Consultancy Services, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Kasamang mga Titulo

Impormasyon na Teknolohista (AyTi)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) sa Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area ay may taunang kabuuang bayad na CA$140,433. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tata Consultancy Services para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) role in Greater Toronto Area ay CA$99,640.

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources