Direktoryo ng mga Kumpanya
Tata Consultancy Services
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

  • United Kingdom

Tata Consultancy Services Siyentipiko ng Data Sahod sa United Kingdom

Ang median na Siyentipiko ng Data kompensasyon in United Kingdom package sa Tata Consultancy Services ay umabot sa £33.8K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tata Consultancy Services. Huling na-update: 11/6/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Kabuuan bawat taon
£33.8K
Antas
C2
Pangunahing Sahod
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Tata Consultancy Services?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tata Consultancy Services, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Siyentipiko ng Data mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Tata Consultancy Services in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £60,798. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tata Consultancy Services para sa Siyentipiko ng Data role in United Kingdom ay £33,848.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Tata Consultancy Services

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources