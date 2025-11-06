Direktoryo ng mga Kumpanya
Tata Consultancy Services
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Analista ng Negosyo

  • Lahat ng Analista ng Negosyo na Sahod

  • United States

Tata Consultancy Services Analista ng Negosyo Sahod sa United States

Ang Analista ng Negosyo kompensasyon in United States sa Tata Consultancy Services ay mula $116K bawat year para sa C2 hanggang $108K bawat year para sa C3A. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $127K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tata Consultancy Services. Huling na-update: 11/6/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
C1
Assistant Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
Analyst
$116K
$111K
$0
$5.1K
C3A
Assistant Consultant
$108K
$103K
$0
$5.2K
C3B
Associate Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Tingnan 2 Mga Karagdagang Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tata Consultancy Services, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Analista ng Negosyo mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Negosyo sa Tata Consultancy Services in United States ay may taunang kabuuang bayad na $138,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tata Consultancy Services para sa Analista ng Negosyo role in United States ay $110,700.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Tata Consultancy Services

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources