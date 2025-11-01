Tata Consultancy Services Operasyon ng Negosyo Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Operasyon ng Negosyo kabuuang kompensasyon sa Tata Consultancy Services ay mula SGD 94.6K hanggang SGD 134K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tata Consultancy Services. Huling na-update: 11/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Karaniwang Range
Posibleng Range
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tata Consultancy Services, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Operasyon ng Negosyo sa Tata Consultancy Services ay may taunang kabuuang bayad na SGD 134,344. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tata Consultancy Services para sa Operasyon ng Negosyo role ay SGD 94,625.

