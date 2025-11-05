Direktoryo ng mga Kumpanya
Tango
Tango Inhinyero ng Software Sahod sa Warsaw Metropolitan Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Warsaw Metropolitan Area package sa Tango ay umabot sa PLN 346K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tango. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kabuuan bawat taon
PLN 346K
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Tango?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tango, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Tango in Warsaw Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na PLN 463,932. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tango para sa Inhinyero ng Software role in Warsaw Metropolitan Area ay PLN 313,940.

Iba pang Resources