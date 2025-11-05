Direktoryo ng mga Kumpanya
Tango Inhinyero ng Software Sahod sa Ukraine

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Ukraine package sa Tango ay umabot sa UAH 4.01M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tango. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Kabuuan bawat taon
UAH 4.01M
Antas
hidden
Pangunahing Sahod
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Mga taon sa kumpanya
2-4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5-10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Tango?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tango, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Tango in Ukraine ay may taunang kabuuang bayad na UAH 6,209,528. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tango para sa Inhinyero ng Software role in Ukraine ay UAH 3,920,156.

