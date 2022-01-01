Direktoryo ng mga Kumpanya
Tango Mga Sweldo

Ang sahod ng Tango ay mula $42,210 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $92,852 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Tango. Huling na-update: 10/12/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $86.4K
Data Analyst
$66.1K
Siyentipiko ng Data
$51.7K

Marketing Operations
$90.1K
Disenyor ng Produkto
$42.2K
Manager ng Produkto
$92.9K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Tango, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Tango ay Manager ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $92,852. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tango ay $76,265.

