TA Associates Mga Sweldo

Ang sahod ng TA Associates ay mula $150,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $323,375 para sa isang Venture Capitalist sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng TA Associates. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $150K
Manager ng Produkto
$194K
Venture Capitalist
$323K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Mga Madalas na Tanong

