Synergy Sports
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

Synergy Sports Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Ukraine sa Synergy Sports ay mula UAH 3.16M hanggang UAH 4.31M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Synergy Sports. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

UAH 3.38M - UAH 4.08M
Ukraine
Karaniwang Range
Posibleng Range
UAH 3.16MUAH 3.38MUAH 4.08MUAH 4.31M
Karaniwang Range
Posibleng Range

UAH 6.64M

Ano ang mga antas ng karera sa Synergy Sports?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Synergy Sports in Ukraine ay may taunang kabuuang bayad na UAH 4,307,094. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Synergy Sports para sa Inhinyero ng Software role in Ukraine ay UAH 3,156,060.

Iba pang Resources