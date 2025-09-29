Direktoryo ng mga Kumpanya
Swvl
Swvl Project Manager Sahod

Ang average na Project Manager kabuuang kompensasyon in Pakistan sa Swvl ay mula PKR 2.75M hanggang PKR 3.99M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swvl. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PKR 3.12M - PKR 3.62M
Pakistan
Karaniwang Range
Posibleng Range
PKR 2.75MPKR 3.12MPKR 3.62MPKR 3.99M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Project Manager mga submissions sa Swvl para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

PKR 44.69M

Ano ang mga antas ng karera sa Swvl?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Project Manager sa Swvl in Pakistan ay may taunang kabuuang bayad na PKR 3,988,490. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swvl para sa Project Manager role in Pakistan ay PKR 2,748,371.

Iba pang Resources