Swvl
  • Sahod
  • Manager ng Produkto

  • Lahat ng Manager ng Produkto na Sahod

Swvl Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in United Arab Emirates sa Swvl ay mula AED 330K hanggang AED 461K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swvl. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AED 358K - AED 433K
United Arab Emirates
Karaniwang Range
Posibleng Range
AED 330KAED 358KAED 433KAED 461K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Manager ng Produkto mga submissions sa Swvl para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

AED 588K

Ano ang mga antas ng karera sa Swvl?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Swvl in United Arab Emirates ay may taunang kabuuang bayad na AED 461,051. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swvl para sa Manager ng Produkto role in United Arab Emirates ay AED 329,890.

