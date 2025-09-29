Direktoryo ng mga Kumpanya
Swvl
Swvl Accountant Sahod

Ang average na Accountant kabuuang kompensasyon in Egypt sa Swvl ay mula EGP 258K hanggang EGP 361K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swvl. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

EGP 279K - EGP 325K
Egypt
Karaniwang Range
Posibleng Range
EGP 258KEGP 279KEGP 325KEGP 361K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Accountant mga submissions sa Swvl para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

EGP 7.87M

Ano ang mga antas ng karera sa Swvl?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Accountant sa Swvl in Egypt ay may taunang kabuuang bayad na EGP 361,059. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swvl para sa Accountant role in Egypt ay EGP 257,899.

Iba pang Resources