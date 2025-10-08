Swisscom DevOps Inhinyero Sahod sa Switzerland

Ang DevOps Inhinyero kompensasyon in Switzerland sa Swisscom ay mula CHF 124K bawat year para sa Software Engineer hanggang CHF 155K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Switzerland package ay umabot sa CHF 138K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swisscom. Huling na-update: 10/8/2025

Pangalan ng Antas Kabuuan Base Stock ( /yr ) Bonus Software Engineer ( Entry Level ) CHF 124K CHF 121K CHF 0 CHF 3K Senior Software Engineer CHF 155K CHF 150K CHF 0 CHF 5.1K Lead Software Engineer CHF -- CHF -- CHF -- CHF -- Principal Software Engineer CHF -- CHF -- CHF -- CHF --

CHF 160K Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang CHF 30K+ (minsan CHF 300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod

​ Filter ng Talahanayan Mag-subscribe Magdagdag Magdagdag ng Comp Magdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya Lokasyon | Petsa Pangalan ng Antas Tag Mga Taon ng Karanasan Kabuuan / Sa Kumpanya Kabuuang Kompensasyon ( CHF ) Base | Stock (taon) | Bonus Walang nahanap na sahod Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruiting? Gumawa ng interactive na alok

Mag-ambag

Ano ang vesting schedule sa Swisscom ?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok . Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa → Ilagay ang Inyong Email Ilagay ang Inyong Email Mag-subscribe Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.