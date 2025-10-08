Swisscom DevOps Inhinyero Sahod sa Switzerland

Ang DevOps Inhinyero kompensasyon in Switzerland sa Swisscom ay mula CHF 124K bawat year para sa Software Engineer hanggang CHF 155K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Switzerland package ay umabot sa CHF 138K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swisscom. Huling na-update: 10/8/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
