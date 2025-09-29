Direktoryo ng mga Kumpanya
Swiss Re
Swiss Re Technical Program Manager Sahod

Ang average na Technical Program Manager kabuuang kompensasyon in United Kingdom sa Swiss Re ay mula £71.2K hanggang £99.2K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swiss Re. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

£76.3K - £89.9K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
£71.2K£76.3K£89.9K£99.2K
Karaniwang Range
Posibleng Range

£121K

Ano ang mga antas ng karera sa Swiss Re?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Technical Program Manager sa Swiss Re in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £99,186. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swiss Re para sa Technical Program Manager role in United Kingdom ay £71,210.

