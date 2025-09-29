Direktoryo ng mga Kumpanya
Swiss Re
  • Sahod
  • Cybersecurity Analyst

  • Lahat ng Cybersecurity Analyst na Sahod

Swiss Re Cybersecurity Analyst Sahod

Ang median na Cybersecurity Analyst kompensasyon package sa Swiss Re ay umabot sa CHF 147K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Swiss Re. Huling na-update: 9/29/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Kabuuan bawat taon
CHF 147K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 14.3K
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
8 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Swiss Re?

CHF 134K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa jobFamilies.Cybersecurity Analyst sa Swiss Re ay may taunang kabuuang bayad na CHF 176,288. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swiss Re para sa jobFamilies.Cybersecurity Analyst role ay CHF 149,108.

Iba pang Resources